[Vidéo] Anne-Marie Baezner : « 100 % des marques automobiles seront présentes au salon de Lyon »

Le salon automobile de Lyon va se tenir du 7 au 11 avril 2022 dans le parc Eurexpo et peut compter sur la présence de tous les constructeurs automobiles du marché. Tout en restant festif, avec des animations autour de Porsche ou Alpine, par exemple, l’événement s’adapte aussi au marché et fera la part belle au véhicule électrique et à la voiture d’occasion.

Après plusieurs reports naturellement liés à la crise sanitaire, le salon automobile de Lyon va ouvrir ses portes du 7 au 11 avril 2022 sur une vaste surface de 50 000 m2 à Eurexpo. Anne-Marie Baezner, la directrice du salon, parle du temps des retrouvailles et souligne que la crise a révélé deux grandes tendances : d’une part, le media salon n’est pas remplaçable par des dispositifs virtuels et, d’autre part, il a un poids social important, faisant travailler de nombreuses PME et TPE. Le secteur représente en effet 450 000 emplois directs et indirects en France.

Des exposants constructeurs et concessionnaires automobiles

Cette édition 2022 est placée sous le signe du « faire ensemble » et restera fidèle à son idiosyncrasie combinant exposition de voitures et ventes réelles (1 800 transactions en 2019), présence des constructeurs directement ou par le biais de concessionnaires locaux. Une recette lyonnaise éprouvée, mais Anne-Marie Baezner indique aussi que ses équipes savent suivre les grandes tendances du marché. Cela va se traduire par une large place faite aux véhicules électriques, mais aussi aux voitures d’occasion. « D’une manière générale, notre objectif est de faire converger les différentes mobilités, en veillant à ne pas les confronter », souligne Anne-Marie Baezner, qui veut aussi que le salon garde une dimension passion automobile. D’où un alléchant programme d’expositions avec « Alpine en compétition », « Ford Mustang », « 50 ans de la R5 » et « Porsche 911 ».