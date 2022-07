(Vidéo) Aramisauto dévoile un nouveau spot télévisuel

Après l'ouverture de son site à Saint-Pierre-lès-Nemours, Aramisauto lance un nouveau spot TV qui promeut son modèle de reconditionnement des véhicules d'occasion. L'enjeu est de démontrer avec pédagogie que ce sont des véhicules "fiables, économiques et raisonnées. Ce film publicitaire diffusé à la télévision et sur internet entend avec pédagogie montrer les bénéfices du reconditionnement industriel qui propose aux automobilistes des véhicules "fiables, économiques et raisonnées". Marie Laloy, directrice marketing et services d’Aramisauto, indique : « En tant que pionnier du reconditionnement, nous souhaitions remettre l’objet automobile au centre de la création publicitaire, afin de montrer toute la valeur qu'apportent nos experts au quotidien. Cette nouvelle campagne souligne les avantages d’une voiture reconditionnée par Aramisauto : plus fiable qu’une occasion mais aussi plus économique et plus raisonnée qu’une neuve. Elle met également en avant l’ensemble des services innovants qui ont fait d’Aramisauto le leader de la distribution automobile en ligne depuis plus de vingt ans : meilleur prix garanti, livraison à domicile en 24h, garantie 1 an sans entretien, satisfait ou remboursé, abonnement Aramisflex ou encore reprise payée en 24h. » Ce spot met ainsi en scène les différentes interventions sur les voitures comme « autant de tours de magie qui remontent le temps et effacent les dégradations. »