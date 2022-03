(vidéo) Autodistribution fête ses 60 ans d’histoire

Nous sommes en 1962, sept distributeurs décident d’unir leur force pour créer une centrale d’achats. C’est la naissance de l’Autodistribution. Ses 60 ans d’histoire, marqués de réussites mais aussi de déconvenues, ont largement contribué à structurer le marché de la distribution de pièces détachées tel qu’on le connait aujourd’hui sur le plan de la logistique, des réseaux de garages et des services. Le groupement reste une inspiration, la référence que l’on observe.

Pour ses 60 ans, la centrale et ses distributeurs ont mis en place tout un programme d’animations et d’évènements. Depuis mars et jusqu’en avril, les magasins sont habillés en conséquence et proposent réductions, remises et concours. Le dispositif anniversaire est soutenu par une opération de communication avec une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres des particuliers. Un dispositif spécial visera plus particulièrement les professionnels en mai et en juin avec plusieurs offres promotionnelles et un grand jeu sur Autossimo. Chaque mois, les réparateurs auront aussi l’occasion de collectionner des plaques édition Collector 60 ans en quantité limitée. Chaque entreprise du groupement fêtera avec ses équipes cet anniversaire entre la mi-juin et début juillet

Equip Auto sera l’occasion de célébrer cet anniversaire et cette belle aventure qui dure depuis six décennies. Autodistribution profitera du salon pour organiser le vendredi 21 octobre la convention du réseau Auto Primo et le samedi 22 octobre celle de l’enseigne de vitrage Glass Auto Service. Le congrès des garages AD lui se tiendra en mai 2023 dans une région du monde ensoleillée.

Retrouvez ci-dessous la vidéo qui retrace les 60 ans d’histoire de l’Autodistribution.