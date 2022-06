(Vidéo) Berner se repositionne en leader de la chimie

Connu depuis plus de 50 ans comme quincailler, fournisseur d’outillages et de consommables, Berner annonce vouloir devenir le spécialiste de la chimie auprès des professionnels de la mobilité. Pour y parvenir, la société compte donc développer son offre en conséquence avec à termes, l’augmentation du nombre de références de son offre "chimie" (nettoyants, colles, graisses, dégrippants, mastics, peintures, adhésifs, étanchéité, liquides...)

Le distributeur souhaite prendre ce virage en privilégiant des formulations respectueuses de l’utilisateur et de l’environnement. Si la marque privilégie par exemple des produits exempts de solvant lorsque des alternatives existent, elle a plus récemment fait le pari de commercialiser des produits de nettoyage dont les principes actifs ne sont autres que des micro-organismes chargés de décomposer biologiquement les saletés, les graisses et les huiles de moteur.

En parallèle, Berner œuvre pour rendre l’utilisation de ses produits chimiques plus responsable grâce notamment à une base de données dédiée. Accessible gratuitement depuis le site internet du distributeur, ou son application mobile, l’outil s’incrémente automatiquement de toutes les informations à connaître (fiches d’instructions et de données de sécurité, certificats, etc.) sur chacune des formulations acquises auprès de la firme. Un module « environnement » est quant à lui là pour aider les professionnels à adopter les bons réflexes quant à la gestion des déchets.

En juin dernier, Berner inaugurait son propre laboratoire de R&D à Duisbourg, en Allemagne. Spécialisé dans la mise au point de produits chimiques innovants, ce centre de recherche devient de ce fait une pièce maîtresse dans les nouvelles ambitions de l’entreprise.

Installée dans l’Yonne depuis 1969, la filiale française du groupe allemand Berner réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 250 millions d’euros avec 1 500 collaborateurs dont 1 000 commerciaux.