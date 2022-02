[Vidéo] Bilan du contrôle technique 2021

Cette progression est toutefois à relativiser puisqu’elle fait suite à une année 2020 marquée par une très légère hausse du marché (+ 0,7%) mais surtout une année 2019 marquée par une chute de -2,76%. Et même si en 2021, 19,47 % des véhicules contrôlés ont dû être présentés à une contre-visite contre 20,78 % en 2020, les fonctions montrées du doigt restent toujours, dans l’ordre, la liaison au sol, l’éclairage et les nuisances, qui intègrent le contrôle pollution. Par ailleurs, le nombre d'installations de contrôle technique a évolué et enregistre une nette croissance. [Article complet à retrouver dans le numéro 168]

Texte : Jean-Marc Gervasio

Vidéo : Victoire de Faultrier-Travers