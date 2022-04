(Vidéo) Carrosserie : La machine de préparation de teintes AC100 de Santint

Après la Daisy Weel de Fillon Technologies et la Moonwalk proposée par PPG, les professionnels de la réparation collision pourront compter sur une troisième proposition de machine à préparer les teintes, celle que vient de référencer pour le marché Français CarCoating Solution : l’AC100 du fabricant chinois Santint. « Ce système automatisé de préparation de teintes libère le carrossier-peintre des approximations et offre une fiabilité maximale » commente CarCoating Solution.

Selon le distributeur, l’AC100, intégralement automatisée, redéfinit les codes de la préparation de peinture. La machine offre aux ateliers une performance colorimétrique inégalée grâce à sa précision inédite dans le dosage des matières premières. Avec ses fonctionnalités avancées et son écran tactile, l’innovation Santint AC100 prend en charge le stockage et la conservation de la peinture, la sélection et la distribution précise des différents ingrédients afin d’arriver à la formule colorimétrique exacte prescrite par le spectrophotomètre. La machine fait 1,8 m de largeur pour une profondeur de 1,2 m. Sa hauteur est de 1,4 m. Elle est capable de stocker jusqu’à 96 bidons de base couleur. Chaque flacon étanche est pourvu d'un agitateur interne pour éviter la sédimentation de la teinte.

La coloration automatique par ordinateur garantit une précision de 0,015 ml (soit un volume équivalent à 1/3 de goutte d'eau) pour chaque distribution. L’AC100 prépare la teinte à partir de la base de données colorimétrique de CarCoating Solution riche de plus de 2,4 millions de formules. Il suffit de 2 minutes pour produire 150 ml de peinture à la bonne teinte. Une teinte reproductible sans écart à souhait. Pendant que la machine procède au mélange, le carrossier-peintre peut effectuer d’autres prestations et augmenter sa productivité. Le fabricant à breveté une technologie de buse sans résidu qui limite l’entretien de la machine. Selon les données du fabricant, la machine permet d'économiser 30 % de peinture et 50 % de main d'œuvre.

Afin d’optimiser l’utilisation de l’AC100 et de ses consommables, CarCoating Solution a développé un programme de formation.