(Vidéo) Electra opère une 2e levée de fonds d'envergure pour accélérer son développement

L'ambition de la jeune entreprise est de participer activement au déploiement de la recharge rapide et faciliter l'itinérance des conducteurs de véhicules électriques. Rencontre avec Julien Belliato, co-fondateur et COO chez Electra.

D'un montant de 160 millions d'euros, cette nouvelle levée de fonds est la plus importante réalisée par un acteur français sur le secteur de la charge rapide et va permettre à Electra de déployer 300 millions d'euros de Capex dans les années qui viennent. Elle est réalisée auprès d’investisseurs de référence : Eurazeo, qui mène ce tour, RGREEN Invest, Rive Private Investment, Serena, le Groupe Chopard, SNCF (574 Invest) et RATP Group. Des soutiens qui donnent un souffle supplémentaire au développement intense de l’entreprise à tous les niveaux depuis 18 mois : des développements technologiques complètement intégrés, à l’ouverture en chaîne des stations, en passant par la multiplication de signatures de contrats avec de grands noms de la gestions d’actifs, du retail, de l’hôtellerie, du secteur automobile et des flottes tels qu’AccorInvest, Altarea, Indigo, Louvre Hotels Group, Primonial REIM France ou encore le Groupe Chopard.

La charge rapide publique en ligne de mire

Dès le départ, Electra a choisi de développer un parc de points de charge exclusivement rapides (22 à 300 kW de puissance) et ouverts au public, accompagné d’un dispositif de maintenance et d'une plateforme de relation client de 30 experts disponibles 24/7. Forte d'un réseau de 80 points de charge à date, elle prévoit d'en déployer 300 d'ici à fin 2022, 600 à fin 2023 et plus de 8 000 à horizon 2030. Elle lance en parallèle son développement en Europe avec la même énergie. Un premier bureau ouvrira à Bruxelles cet été avant d’autres pays d’ici la fin de l'année.

Rencontre avec Julien Belliato, co-fondateur et COO d'Electra