(Vidéo) Essai - Kia Niro EV : ADN bonifié

Pour renouveler son Niro, Kia sort le grand jeu en proposant simultanément des motorisations hybride simple, hybride rechargeable et électrique. Cette dernière version devrait capter la majorité des ventes et faire progresser les scores réalisés par la précédente version, écoulée à 34 000 exemplaires. Pour cette transition, la marque a sorti son scalpel de chirurgien avec l’ambition de transformer un physique passe-partout en beau gosse. Carton plein. La silhouette est plus dynamique et le design affirmé jusque dans les détails tels que les optiques avant à Led et un montant arrière contrasté en gris ou noir (en option). L’habitacle progresse également et on retrouvera l’ergonomie réussie du nouvel environnement Kia déjà présent sur le Sportage. La qualité des matériaux est au rendez-vous et l’équipement, comme toujours, très complet. Parmi les options, un pack Drive Wise Plus (1 500 euros) apporte la conduite automatisée de niveau 2 et permet de sortir son Niro d’une place de stationnement sans monter à bord.

Kia Niro : la gamme, les prix

Hybride 141 ch 5 CV 100-105 g CO 2 À partir de 33 990 € Hybride rechargeable 183 ch 5 CV 18-21 g CO 2 À partir de 38 990 € EV 204 ch 4 CV 0 g CO 2 À partir de 31 450 €