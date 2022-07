(Vidéo) Essai - Nissan Ariya : la douceur japonaise pour philosophie

Sur la plateforme CMF-EV qui a été développée au Japon pour l’Alliance et qui est aussi celle de la Renault Megane E-Tech, Nissan propose un crossover 100 % électrique : l’Ariya. Familial et décontracté, il se distingue d’emblée par l’originalité de son design, harmonie réussie entre tradition japonaise et modernisme sans excès.

Nissan accélère sur la voie de l’électrique avec pour ambition de ne plus proposer que des véhicules 100 % électriques (EV) dès 2025. Pour faciliter la transition énergétique des clients, la marque japonaise commercialise depuis cet été, le Qashqai e-Power. Au volant de ce crossover hybride, les sensations sont très proches de celles que l’on ressent quand on conduit un EV. C’est étonnant… et très intéressant car dès lors passer à l’Ariya, le crossover 100 % électrique lui qui arrive dans le réseau en cette fin d’été 2022, ne devrait plus être un problème.

Quel bonus pour l'Ariya ?

La version de base, l’Ariya 63 kWh Advance, dont le prix catalogue est de 47 300 euros, est, théoriquement, privé du bonus maximum de 4 000 euros (jusqu’au 31 décembre 2022 pour une personne morale), mais comme le bonus est basé sur le prix facturé, on peut raisonnablement penser qu’une remise de 300 euros ne posera pas de problème. On note d’ailleurs que les clients de Nissan Financial Services, la captive « location en longue durée » de la marque japonaise, bénéficient de cet avantage. Bien sûr, dans cette configuration, il faut faire une croix — quel dommage ! — sur le toit panoramique ouvrant (1 500 euros) et sur le Pack Tech qui comprend l’affichage tête haute, le système audio Bose Premium avec 10 haut-parleurs.

Nissan Ariya : la gamme, les prix

Capacité de la batterie Puissance administrative (CV) Puissance (kW/ch) Bonus Émissions CO 2 (g/km) WLTP Prix Nissan Ariya Advance 63 kWh 3 160/218 2000 €* 0 47 300 € Nissan Ariya Evolve 63 kWh 3 160/218 2 000 € 0 51 800 € Nissan Ariya Advance 87 kWh 3 178/242 2 000 € 0 54 400 € Nissan Ariya Evolve 87 kWh 3 178/242 2 000 € 0 58 900 € Nissan Ariya Advance 87 kWh 3 225/306 2 000 € 0 57 400 € Nissan Ariya e-4volve 87 kWh 3 225/306 0 ** 0 61 900 €

* 4 000 € si le prix TTC remisé est facturé à 47 000 € maximum.

** 2 000 € si le prix TTC remisé est facturé à 60 000 € maximum.