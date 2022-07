(Vidéo) Essai - Renault Master E-Tech : gros volume, petits bras

Le Renault Master est une incontestable réussite commerciale depuis son introduction en 1980. Le fait qu’il soit décliné en fourgon simple et double-cabine, tôlé ou vitré, en plateau-ridelle, en minibus, en camion-benne et autres n’y est pas étranger. Depuis son lancement en 1980, le Master a su s’imposer sur de nombreux marchés européens, et même bien au-delà, devenant un poids lourd et faisant de l’ombre à un certain Ford Transit. Mais le Master – qui en est à la troisième génération – doit désormais négocier le difficile virage de l’électrique, pour se mettre en conformité avec les injonctions de Bruxelles. Cela donne le Master E-Tech, et on voit vite qu’entre la théorie et la pratique, il existe un inquiétant gouffre, que la technologie n’arrive pas encore à palier. Au-delà du changement de nom, on reste sur sa faim tant les progrès restent insuffisants. Car si ce Renault Master électrique comporte bien quelques atouts, ce sont surtout ses défauts qui l’emportent, à commencer par de minces performances et une autonomie limitée au mieux à 204 km… selon les normes WLTP !

Renault Master E-Tech : la gamme, les prix

Fourgon L1H1 3100 76 ch 7 CV CO2 : 0g/km 56 900 € (HT) Fourgon L1H2 3100 76 ch 7 CV CO2 : 0g/km 57 800 € (HT) Fourgon L2H2 3100 76 ch 7 CV CO2 : 0g/km 58 700 € (HT) Fourgon L2H2 3500 76 ch 7 CV CO2 : 0g/km 61 900 € (HT) Fourgon L3H2 3500 76 ch 7 CV CO2 : 0g/km 62 800 € (HT)