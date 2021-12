[Vidéo] "Filitup d'Engie accompagne et aide les entreprises à franchir le pas de l'électromobilité"

Créée en toute discrétion au début de l’année 2021, Filitup est la nouvelle entité du groupe Engie dédiée à la mobilité électrique. Sa particularité : une offre packagée et complètement intégrée afin de garantir la disponibilité et la qualité de l’infrastructure de recharge. Rencontre avec Éléonore Bon, directrice de Filitup, et Dan Ghozland, directeur commercial.