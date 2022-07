(Vidéo) « Fleet Hub est né de l’union de deux leaders de l’entretien auto, Midas et Norauto »

Simplicité et proximité sont les maîtres-mots de la plateforme Fleet Hub. Lancé en octobre 2021, ce nouvel outil, qui permet de gérer l’intégralité des aspects liés à l’entretien d’une flotte automobile, est né de l’union de Midas et Norauto dans l’objectif pour les deux enseignes d’adresser un plus large panel de clientèle. Entretien avec Antoine Hurel, responsable Flottes et Partenariats chez Midas France.

Grâce à leur rapprochement, les deux spécialistes de l’entretien automobile s’appuient désormais sur un réseau de 780 centres (450 Norauto et 330 Midas) pour proposer leurs prestations aux entreprises. Un maillage essentiel pour répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus exigeante, et qui permet de garantir une proximité avec en moyenne un centre à moins de 15 kilomètres en moyenne et partout en France. « Chez Midas, nous avons eu un peu plus de mal à enrôler nos franchisés car nous imposons des conditions strictes dans l’objectif d’harmoniser l’expérience client et certains ne sont pas forcément en capacité de répondre à tous les critères. Seulement 90 % du réseau est représenté à date, précise Antoine Hurel. Mais ce chiffre ne fait qu’augmenter. »

À l’accès à ce réseau étendu s’ajoute, pour les responsables de parc, une solution tout en un avec un seul contrat, une grille tarifaire et un reporting unique. « Fleet Hub couvre 100 % de l’entretien courant d’un véhicule comprenant le pneumatique et des services complémentaires comme la carrosserie, le lavage, le convoyage, le pare-brise…, explique le responsable Flottes et Partenariats chez Midas France. Quant à la grille tarifaire, elle se décline en fonction des besoins du gestionnaire de flotte. Les entretiens sont eux forfaitisés pour qu’il puisse également anticiper et prévoir son budget. »