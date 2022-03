[Vidéo] « Hyvia vise 30 % de parts de marché sur les VUL hydrogène d'ici à 2030 »

Seulement neuf mois après sa création, la joint-venture entre Renault et le spécialiste des piles à combustible, Plug Power, a inauguré le 15 mars dernier sa première ligne de montage et de test, au sein de l'usine de la marque française située à Flins. Une étape qui confirme l'arrivée du Master H2 Tech pour la seconde partie de l'année. David Holderbach, P-DG de Hyvia, nous en dit plus sur les versions à venir, la technologie, les autonomies et les premières livraisons.