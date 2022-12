(Vidéo) L'ANFA promeut la formation face aux mutations des services de l'automobile

Le secteur automobile est en pleine mutation, notamment par sa révolution technologique. Les véhicules embarquent de plus en plus d'électronique à bord, les véhicules électriques et hybrides augmentent leurs parts de marché. Dans une vidéo présentée par Jamy Gourmaud, l'ANFA a souhaité rappeler que le métier de garagiste est en train de se métamorphoser en expert du numérique. Cette transformation profonde demande l'acquisition de compétences supplémentaires pour appliquer les bonnes méthodes d'entretien des véhicules.

Avec cette vidéo réalisée à l'occasion de ses 70 ans, l'association rappelle son accompagnement dans l'évolution des métiers des services de l'automobile et des compétences en proposant des dispositifs adaptés aux professionnels, comme aux jeunes.