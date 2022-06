(Vidéo) La nouvelle génération de camions DAF atteint le cap des 10.000 unités produites

Début juin, DAF a fabriqué son 10 000ème camion de nouvelle génération dont la production a démarré en novembre dernier. Preuve du grand succès que rencontre cette nouvelle génération des modèles DAF XF, XG et XG⁺ qui multiplie les prix.

Pour Harry Wolters, président de DAF Trucks : « Ce cap des 10 000 camions produits représente non seulement les qualités exceptionnelles des camions DAF nouvelle génération, mais témoigne également du dévouement des plus de 10 000 employés DAF responsables de la conception, du développement, de la production, de la commercialisation et de l'après-vente de nos camions primés. »