(Vidéo) Lexus bloque les portes à l’approche d’un cycliste

Les automobilistes devront de plus en plus partager la route avec les cyclistes. Se posent alors des questions de sécurité auxquelles Lexus souhaite répondre avec son nouveau dispositif Safe Exit Assist. Ce dernier permet d’éviter les accidents causés par l’ouverture inopinée d’une porte à l’approche d’un cycliste arrivant par l’arrière. La marque estime que cette technologie pourrait prévenir jusqu'à 95 % de ce type d’accidents. Déjà disponible sur le nouveau Lexus NX, Safe Exit Assist équipera les futurs RZ 100 % électrique et RX de cinquième génération.

Safe Exit Assist combine le nouveau système d'ouverture de porte électronique e-latch avec les capteurs de surveillance des angles morts montés à l'arrière du véhicule. Ceux-ci détectent l’arrivée d’un cycliste ou d’un autre usager de la route, alertent le conducteur ou les passagers avec des voyants lumineux clignotants situés dans les rétroviseurs extérieurs et le combiné d’instruments, et bloquent l’ouverture électronique de la porte qui émet alors une alerte sonore en cas de tentative d’ouverture.

Safe Exit Assist complète le Safety System +, système de sécurité pré-collision capable de détecter de jour un risque de collision avec un cycliste arrivant face à la voiture. Une nouvelle fonction peut également avertir le conducteur si un cycliste se trouve sur la trajectoire de la voiture lorsqu'elle tourne à gauche ou à droite à un carrefour.