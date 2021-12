[Vidéo] LOOQER, la nouvelle solution de diag signé Würth

Würth Online World GmbH (WOW!), filiale du groupe Würth, fait évoluer son outil de diagnostic électronique avec la commercialisation d’une nouvelle interface de communication véhicule (VCI) « LOOQER » qui intègre les dernières technologies en la matière. L’interface, d’une taille plutôt réduite, pouvant être utilisée comme un dongle, fonctionne avec le logiciel « LOOQIT ».

La VCI répond aux standards Passthru (pour réaliser les opérations de programmation depuis les serveurs des constructeurs), Sécurity Gateway pour lever les interdictions de dialogue avec l’électronique du véhicule, DoIP (diagnostic par le biais du protocole Internet, adresse IP) et CAN FD (protocole de communication automobile). Elle communique aussi sans fil via le Wi-Fi et le Bluetooth.

Pour effectuer le diagnostic, la VCI communique avec un terminal fonctionnant sous Windows et le logiciel LOOQIT. Ce dernier est compatible avec 70 marques de véhicules selon le fournisseur.