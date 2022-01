[Vidéo] Marc Teyssier d’Orfeuil : « Soyons concrets, favorisons une mosaïque énergétique ! »

On ne présente plus Marc Teyssier d’Orfeuil, mais à l’heure où les influenceurs sont mieux perçus que les lobbyistes, nous aurons la coquetterie de rappeler qu’il y a des lobbyistes influents.

Et pour Marc Teyssier d’Orfeuil, le lobbying autour de la mobilité durable ne doit pas se cristalliser au niveau du seul gouvernement, mais ruisseler aussi à l’échelle des territoires. A la lumière d’événements sociaux récents, on aurait sans doute tort de ne pas l’écouter.

Il estime que la notion de diversité énergétique, qui n’est pas sans faire écho à la neutralité technologique des industriels, doit primer, actant la caducité du fonctionnement monolithique « 1 ministre 1 énergie ou 1 seule solution ». Il compte d’ailleurs continuer à promouvoir des solutions comme le GPL ou le bio-éthanol pendant la période qui nous sépare des élections.

Autant de solutions qui permettent d’aider les Français à rouler plus écologiquement dans la mesure de leurs moyens financiers. Marc Teyssier d’Orfeuil dénonce aussi le scandale de véhicules pas si anciens mis à la casse : « Si loin de l’économie circulaire, alors que dans bien d’autres secteurs, on recycle de plus en plus ! ».

Note de la rédaction : l’enregistrement a été effectué en fin d’année 2021.