(vidéo) Mondial Pare-Brise : sept semaines de plan média d’envergure

Mondial Pare-Brise accélère sa communication avec un plan de communication mêlant grands médias, digital et réseaux sociaux. Ambition : afficher sa différence et son accompagnement clients.

Après le déploiement de sa nouvelle identité de marque, le réseau de réparation de vitrage Mondial Pare-Brise accélère sa communication durant sept semaines avec une campagne publicitaire mêlant grands médias, digital et réseaux sociaux. L’enseigne fait son entrée sur le réseau social TikTok avec comme objectif de proposer des contenus alliant humour, audace et pédagogie.

En s’affichant sur le réseau social encore peu utilisé par les marques, mais plébiscité par les 18-35 ans, Mondial Pare-Brise cherche à se différentier et témoigner de son agilité. Ainsi, l’enseigne compte gagner en notoriété avec la mise en avant son savoir-faire et en valorisant l'humain, tout en s'appuyant sur ses valeurs de proximité et de simplicité.

Près de 1 000 spots bientôt diffusés à la télévision, avec une forte proportion en prime-time

Mondial Pare-Brise s’est fait accompagner par l’agence BIG Success pour le déploiement de la stratégie média. L’agence s’est appuyée sur l’un des piliers de réassurance de la marque pour valoriser ses avantages comme ses agréments assurance. « Là où les concurrents parlent technique, Mondial Pare-Brise adopte un discours de liberté d’esprit, de facilité et de qualité », témoigne Aurélie Buisson, directrice marketing Mondial Pare-Brise.

Face à des concurrents comme Carglass, très actifs et très ancrés dans le paysage publicitaire, la création d’un spot publicitaire revêt un caractère stratégique puisqu’elle a l’ambition de permettre à la marque de faire vivre sa base line Aucun impact sur votre vie. Grâce à ses agréments, Mondial Pare-Brise se positionne comme une enseigne fiable avec des garanties de services mais aussi des prix justes sans aucune démarche administrative, des avantages qui viennent parfaitement justifier la base line de l’enseigne.

Le spot de 20 secondes, décliné en format billboard de 12 secondes, met en scène deux amis en situation de tous les jours, l’un en recherche de conseil pour son pare-brise et l’autre lui apportant son conseil, à la fois, d’ami et d’assureur. L’orientation assureur est clairement mis en avant. La pub sera diffusée sur TF1, M6 et France Télévisions.