[Vidéo] Rencontre avec Matthieu Simon, cabinet Roland Berger

Le cabinet Roland Berger vient de publier une étude sur les évolutions possibles du marché de la rechange automobile en Europe à horizon 2030. Un marché estimé à 90 milliards d’euros (ventes aux ateliers) et bousculé par la révolution qui touche l’industrie automobile sur les plans de la connectivité, de l’électrification et des nouveaux usages. L’étude s’attache à dresser différents scenarii de stratégies d’entreprises devant réinventer leur métier de distribution avec la mise en place de nouvelles alliances et de nouveaux services.

Selon Roland Berger, le marché devrait retrouver son dynamisme d’avant-crise dans le courant de l’année prochaine, au rythme d’une croissance de + 1,5 % par an jusqu’en 2023. Ce développement sera porté à + 1,8% par an jusqu’en 2030 par la croissance du parc et la hausse des dépenses moyennes de maintenance (inflation des prix et hausse de la valeur technologique). Le secteur sera peu impacté par les mégatendances sur les huit prochaines années.

Cette croissance attendue devrait profiter davantage à la filière indépendante malgré les offensives du canal constructeur. Mais la menace de l’électrification et du logiciel pèse sur l’IAM qui devra consolider ses positions via des alliances au niveau des achats, de la logistique et des services.

La résilience et les marges du marché des pièces de rechange vont attirer de nouveaux acteurs mettant en pression les opérateurs historiques et leurs profits. L’arrivée des géants du e-commerce - à forte notoriété, multi-produits, à la pointe sur les sujets de la logistique, du parcours clients et de l’exploitation de la data - représente aussi bien une menace qu’une opportunité.

Pour Roland Berger, les distributeurs doivent se positionner sans tarder sur le digital, accroitre leur efficacité (sourcing et logistique) et mieux traiter la data au service du pricing. Autres conseils du cabinet : innover dans les services et les produits, étendre leur empreinte géographique et prendre des positions stratégiques en nouant des accords.