[Vidéo] Rencontre avec Rodolphe Pouvreau, directeur de SRA

Vous connaissez SRA, mais savez-vous exactement comment fonctionne cette organisation de veille sur la réparation-collision et ses différentes missions ? Rodolphe Pouvreau, son directeur, nous (re)explique l'entreprise et ses savoir-faire.

Depuis 45 ans, l’association SRA, mise en place par les assureurs pour limiter la fréquence et le coût des sinistres automobile, observe et analyse dans le moindre détail l’évolution des véhicules et leur niveau de réparabilité. Les 9 salariés de l’association dressent de même des statistiques sur l’évolution des prix des pièces et examine à la loupe chaque rapport d’expertise pour mieux en comprendre le contenu au niveau des pièces changées, des heures passées à réparer et du poids des ingrédients de peinture.

Ce travail d’étude, présenté régulièrement à la filière de la réparation-collision dans son ensemble, dont les constructeurs qui sont « benchmarker », doit profiter à une maitrise des dépenses des réparations. Arrivé à la tête de l’organisation en septembre 2021, Rodolphe Pouvreau nous en explique les coulisses.

