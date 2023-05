Reportage en immersion avec Lucy

Caméra au poing, L’Automobile & l’Entreprise a suivi les équipes de Lucy, spécialiste de la mobilité en entreprise, et les utilisateurs de ses trottinettes électriques. Et autant dire que, pour la jeune société fondée par Nicolas Franco et Léo Avdyli, l’avenir s’annonce comme une affaire qui roule !

À deux pas du Père Lachaise, au sein de l’incubateur de start-ups Paris Soleillet, se nichent les locaux de Lucy. En moins de quatre ans, la société de Nicolas Franco et Léo Avdyli s’est déjà fait une place sur le marché de la mobilité professionnelle en proposant une alternative à l’automobile avec ses trottinettes électriques.

Pour cause : avec leur installation rapide et facile dans les bâtiments, ces moyens de déplacements conviennent à tous les types de salariés en mouvement. La preuve par l’exemple avec le témoignage de Maxence Dulong (de la société Coralium) ou Boris Stanic (de Welease), usagers réguliers de cette solution clé en main. Pour l’un, c’est « la chance de les avoir à proximité au bureau » et leur facilité d’utilisation « dans Paris où avoir un scooter est devenu un enfer, que ce soit pour les places de stationnement ou le prix de l’essence » qui l’a convaincu.

Pour le second, c’est « la recharge automatique et le confort de se dire que si on la pose le matin on peut la reprendre le soir chargée » qui l’a séduit. Quelle que soit en tout cas la raison de les adopter, les trottinettes de Lucy ont désormais le champ libre pour s’imposer dans la capitale et au-delà, les trottinettes en libre-service ayant été récemment évincées…