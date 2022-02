[Vidéo] Richard de Cabrol : « Un Grand Prix ACF Auto Tech 2022 très international et focalisé sur les véhicules électriques »

Le Grand Prix ACF Auto Tech, en lien avec Essec Alunni, a rapidement trouvé sa place dans le panorama français des start-up dédiées aux solutions de mobilités et l’édition 2022 tient toutes ses promesses. A l’heure du cut des demi-finales, Richard de Cabrol nous en dit plus.

Le Grand Prix ACF Auto Tech 2022, organisé avec Essec Alunni et avec le soutien de Renault Group, Faurecia, Fidal, Plastic Omnium et Michelin, parvient à l’étape des demi-finales le 7 février 2022. Après une première sélection sur 76 start-up candidates pour arriver à 12 dossiers, il n’en restera plus que 6, 3 dans chacune des deux catégories, le Grand Prix ACF et le Prix Pionnier ACF.

La finale est programmée le 14 avril 2022, en présentiel, dans l’écrin de l’ACF, place de la Concorde à Paris et en ligne, selon le principe d'un double dispositif.

Pas d'effet Waouh

Richard de Cabrol revient sur ce millésime très international, car parmi les 12 start-up sélectionnées, 7 sont internationales, plus mondiales qu’européennes d’ailleurs (USA, Inde, Taïwan…). Si le panorama se caractérise par sa profusion et qu’il est difficile de ressortir des tendances très marquées, l’électromobilité reste cependant centrale, des matières premières (meilleure gestion du lithium) aux services clients, soit un spectre très large. Il souligne enfin qu’il n’y a pas vraiment d’effet Waouh pour cette édition, mais des propositions robustes ancrées dans les territoires actuels de l’innovation.

Découvrez les 12 finalistes :

Catégorie Grand Prix ACF

E-Mersiv (France), Fox e-Mobility (Allemagne), Geotith (France), Mindtronicai (Taiwan), RACEnergy (Inde), Sheeva.AI (USA, déjà demi-finaliste en 2021)

Pour le Prix Pionnier ACF (plus orienté vers des jeunes start-up, dites « seed »)

Circularise (Hollande), Driverz by SafeMode (Israël), FillnDrive (France), Nanomade Lab (France, finaliste en 2018, mais qui a su se réinventer), Serinus Labs (USA), Werenode (France).

De cette liste sortiront les deux lauréats qui succéderont à Qovoltis (découvrez l’entretien de son dirigeant Ehsan Emami) et Eifhytec (mobilité hydrogène).