(Vidéo) Speedy : un spot publicitaire osé qui fait passer du rêve à la réalité

Le réseau Speedy est adepte de la communication radio et télévisée. Depuis 2 ans, l’enseigne et son agence de publicité travaillent sur le repositionnement de la marque alors que le marché des services de l’automobile fait face à des enjeux de pouvoir d’achats et de mutations technologiques avec l’arrivée de l’électromobilité qui peuvent s’avérer être des obstacles à la mobilité.

Alors que le budget moyen consacré aux transports par les Français bat des records, Speedy souhaite réaffirmer clairement son rôle dans le paysage automobile et de la mobilité avec la réalisation d’un film publicitaire qui repositionne l’enseigne autour d’une nouvelle stratégie portée par la signature : « Speedy. Partout et pour tous ». Vitrage, révision constructeur, entretien par abonnement, boitier E85…Speedy souhaite répondre à l’ensemble des besoins courants des automobilistes avec un réseau de proximité. Aujourd’hui, 90% des conducteurs sont à moins de 15 minutes d’un des 500 centres Speedy.

Un spot qui ramène dans le réel

C’est ce contexte qui a conduit à la production d’un film commercial qui parodie les publicités automobile et leur environnement enchanté, bien loin de la réalité des conducteurs français. Dans ce spot de 45 secondes, Speedy ramène à la réalité, celle d’un atelier aux couleurs de l’enseigne qui souhaite accompagner les automobilistes dans leur mobilité quotidienne, réelle et bien éloignée des messages des constructeurs qui vendent bien souvent du rêve.

Présent tous les jours et tout au long de la journée jusqu’au 17/07 sur 19 chaînes nationales et TNT et 12 chaînes en replay, le film sera diffusé dans un premier temps dans un format long de 45 secondes, puis en format 30 et 20 secondes. Cette campagne TV est complétée par un dispositif sur le web et les réseaux sociaux, ainsi que sur smartphone via une mise en avant du réseau Speedy sur l’application de navigation Waze.