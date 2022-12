(Vidéo) Tesla livre quelques détails sur le Semi

Lors d'un show à l'américaine, Elon Musk a présenté en personne le premier poids lourd de Tesla, respectueux du climat et de la population par son silence. Baptisé Semi, le camion 100 % électrique s'est dévoilé en vidéo, dans laquelle on découvre sa silhouette et une position de conduite centrale, comme un certain Volta Zero. Il sera disponible en deux versions propulsées par trois moteurs électriques, avec une autonomie de 500 ou de 800 km d'autonomie avec remorque. Tesla garantit une accélération et un freinage qui n'a rien à envier à un diesel, ou « à un guépard », selon Elon Musk. Le Semi, chargé à 37 tonnes, affiche à 0 à 100 km/h en 20 secondes. Tesla annonce une production aux États-Unis d'une centaine de Semi d'ici à la fin de l'année. Puis le groupe se donne pour objectif de produire 500 exemplaires par an pour arriver aux 50 000 exemplaires fabriqués en 2024. Tesla prévoit également d'exporter le Semi en Europe à moyen terme.

Le Semi à l'épreuve

Malgré encore quelques caractéristiques tenues secrètes, Elon Musk a expliqué que le Semi se recharge en 30 minutes avec la charge hyperpuissante pour une utilisation de jour comme de nuit. Tesla va ainsi déployer des Superchargeurs V4 délivrant une puissance d'au moins 1 mégawatt d'ici à l'an prochain et qui seront également ouverts à d'autres marques de poids lourd. Autre innovation : Tesla livre ses Semi équipés de 3,2 millions de systèmes d'infodivertissement, notamment destinés à la sécurité du conducteur et des usagers de la route. Ces derniers se retrouvent dans deux écrans tactiles de chaque côté du volant. Enfin, le constructeur garantit de hautes performances. Tesla annonce avoir mené de nombreux tests dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur). La marque a également confié qu'elle utilisera le Semi pour sa propre chaîne d'approvisionnement et la livraison de ses clients.

>> À VOIR : Découvrez la vidéo de présentation du Tesla semi

Tesla est désormais en mesure de proposer une large offre qui va du SUV, au camion en passant par la routière, le pick-up et bientôt le robotaxi.