[Vidéo] Uber for Business passe au « vert » pour une solution BtoB durable

La célèbre plateforme de VTC vient d'annoncer sur le salon Autonomy, qui se tient jusqu'au 17 mars à Paris, le lancement d'un nouveau service permettant aux entreprises « d'allier économie et écologie ». L'automobile & L'Entreprise a rencontré Christophe Peymirat, responsable Uber for Business pour l'Europe.

Lancée il y a huit ans, la solution Business d'Uber a connu une croissance rapide avec une présence dans 60 pays et 170 000 clients à travers le monde. Forte de ce développement, elle ajoute aujourd'hui une corde à son arc en lançant Uber Green for Business. « Nous voulons réconcilier économique et écologique à travers une solution verte pour nos clients », a annoncé Christophe Peymirat, responsable Uber for Business pour l'Europe, sur le salon Autonomy ce jour.

Cette nouvelle solution est disponible en France dès aujourd'hui. Uber Green est à date déployé sur 14 villes françaises avec une flotte de 13 000 véhicules en circulation qui garantit une couverture et une fiabilité du service. À travers le monde, 100 métropoles sont couvertes. L’option est moins chère qu’UberX, de 3 centimes d’euros par kilomètre.

Boîte à outils

En complément, Uber a développé plusieurs outils. Proposée depuis l'été dernier, la réservation est désormais disponible pour « Green » afin de planifier une course à l’avance. « En échange de 4 euros de frais, les collaborateurs d’une entreprise peuvent commander une course à l’avance, avoir 10 minutes de battement pour monter dans la voiture une fois le chauffeur arrivé, et avoir une vraie tranquillité d’esprit », explique la société. Pour permettre à ses clients de mesurer facilement les émissions carbones générées par les déplacements en Uber de leurs collaborateurs, elle lance également un tracker CO2 à travers un rapport qui est envoyé mensuellement et contenant le nombre de trajets effectués, le nombre d’émissions carbone générées et la moyenne par trajet, ainsi que le pourcentage de trajets réalisés en Uber Green. Enfin, la Green Academy met à disposition des entreprises des mesures incitatives pour utiliser Uber Green, au travail, des outils de communication interne et des ateliers de pédagogie.

Uber, acteur de la transition énergétique

Si la plateforme n'est pas propriétaire de la flotte de véhicules en circulation, elle dirige tout de même les ambitions en matière en transition écologique. Ainsi, Uber a déjà annoncé la fin du diesel pour 2024 et prévoit 50 % de véhicules électriques d'ici à 2025. Son objectif : arriver à 100 % de trajets zéro émissions en 2030 sur le continent européen et en Amérique du Nord.

Cette transition est soutenue par la création d'un fonds de 800 millions de dollars au niveau mondial – 75 millions d'euros pour la France – pour aider les chauffeurs à supporter cet effort. Cette enveloppe est alimentée par une hausse tarifaire (3 centimes en moyenne) des principaux services Uber, à l'exception de l'offre Green, et complétée à part égal par l'entreprise.