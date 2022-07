(Vidéo) Wash Out dévoile sa feuille de route en France

Par Clotilde Gaillard (L'Automobile & L'Entreprise) et Victoire de Faultrier-Travers, (Décision Atelier)

Lancée en France en janvier, Wash Out s'adresse principalement aux flottes d'entreprises à travers une application qui permet aux professionnels de prendre rendez-vous, ou encore de suivre l'ensemble des opérations d'entretien. Après Paris et Rennes, la filiale française s'est installé à Lyon et sera bientôt à Nice. En plus d'étoffer son maillage, Wash Out déploie de nouveaux services comme Smart Cube. Cette nouvelle solution assainit de manière automatique les véhicules : elle diffuse pendant quelques minutes un produit hygiénisant dans l'habitacle, non toxique et efficace contre les virus, les bactéries et les microbes, lorsque le conducteur sort puis verrouille son véhicule. Ce dispositif garantit la purification de l’air, des surfaces de contact et du système de climatisation. Smart Cube peut être déclenché à distance via l'application Wash Out.