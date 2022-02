[Vidéo] zoom sur OpenR, la nouvelle génération de cockpit digital de Renault

Renault inaugure sur Mégane E-TECH Electric sa nouvelle génération de tableau de bord digital digne des plus belles des berlines allemandes. Une solution ouverte, évolutive, puissante et dotée des toutes dernières technologies.

La Mégane E-TECH Electric en précommande chez Renault inaugure OpenR, une nouvelle génération de tableau de bord digital pour la marque. L’espace digital, personnalisable, est composé de deux écrans montés d’un seul tenant en forme de “L”. Un écran de 12 pouces vertical, situé dans la zone centrale de la planche de bord et un écran horizontal de 12,3 pouces positionné derrière le volant.

L’écran OpenR est fabriqué par Continental à base d’un verre trempé ultra-résistant aux chocs, anti-reflet et insensible aux rayures dont la durabilité est estimée à 15 ans. Les dalles s’adaptent à la lumière extérieure. Renault a choisi l’équipementier américain Qualcomm pour lui fournir sa plateforme Snapdragon Automotive Cockpit de troisième génération. Tel un smartphone, la fluidité de l’écran est sept fois supérieure à celle de la précédente génération. LG Electronics a développé l’interface homme-machine et la plateforme logicielle permettant de coupler l'affichage entre les deux écrans de la voiture.

Si Android Auto et Apple CarPlay restent toujours disponibles, l’interface a été pensée pour éviter d’avoir à utiliser son téléphone. Le système OpenR Link est basé sur Android OS et propose des applications familières téléchargeables depuis Play Store. Renault s’est associé à Google pour pouvoir profiter de son écosystème. Google Maps a été optimisé pour s’adapter à la conduite en électrique, avec par exemple le planificateur d’itinéraire en électrique. Ce dernier est capable, en s’appuyant sur des données du véhicule en temps réel et des informations comme les conditions météo, de suggérer une étape de recharge avec le nom du fournisseur d’électricité de la borne.