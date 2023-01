Vierol dévoile sa nouvelle organisation logistique

Présent depuis deux ans en France avec ses marques Vaico, Vemo et Ackoja, Vierol poursuit son développement et se lance dans une nouvelle organisation logistique propre l'Hexagone. L'équipementier fait désormais appel au transporteur GLS afin de répondre plus rapidement aux besoins de ses clients. Les 45 000 références du catalogue produits stockées sur la nouvelle plateforme logistique d’Oldenburg en Allemagne sont dorénavant livrables dans un délai de 12 à 48 heures sur l'ensemble du territoire français. La société s’est appuyée sur quatre leviers pour répondre aux besoins de réactivité et de disponibilité de ses clients plateformes, distributeurs et clients e-commerce :

IT : WMS, étiquetage, suivi de colis ; Logistique process, équipes et nouveau bâtiment; Transport : proactivité, séquençage, transparence et tracking ; Niveau de stock : 35 000m2 au sol d’entreposage pour fournir l’Europe.

Cette nouvelle plateforme logistique automatisée permet des départs de marchandises quotidiens, des transports de nuit et un dispatch pour livraison en France le jour même ou le lendemain.