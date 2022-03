Vierol : plus de 28 000 pièces visualisables en 3D

Déjà disponible sur son catalogue en ligne vierol-shop.de, le spécialiste des composants électroniques de gestion moteur, Vierol (marques Vemo, Vaico et Ackoja) propose depuis peu la visualisation à 360° de 28 000 références de pièces dans le catalogue TecDoc. En plus des données techniques, les clients ont désormais la possibilité d’observer les produits sous différents angles, de les faire pivoter et de les agrandir pour faciliter l’identification et s'assurer de commander les bonnes pièces.

« Vierol est l’une des premières entreprises à proposer des vues à 360° dans le catalogue TecDoc pour une grande partie de ses références, ce qui facilite considérablement la recherche de pièces pour les clients. Grâce à ces nouvelles fonctions, nous offrons aux grossistes et aux garages indépendants une meilleure convivialité », explique Ibrahim Chahrour, directeur marketing et gestion des produits. Et de poursuivre : « L'équipe travaille tous les jours pour que les données soient aussi exhaustives que possible. Cela comprend les données générales, les dimensions, les données techniques, ainsi que les liens correspondants avec les véhicules et, bien sûr, les photos des produits ».

Avec le nouveau lancement de son portail en ligne prévu au printemps 2022, distributeurs et ateliers disposeront d’une large palette de fonctionnalités supplémentaires promet le fournisseur. L’entreprise familiale d’Oldenbourg renforce ainsi sa position, notamment en ce qui concerne la digitalisation croissante du marché des pièces détachées, en favorisant l’accès à toutes les données nécessaires sur les véhicules.