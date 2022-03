Vignal Group en passe de reprendre SARR

Spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes pour l'éclairage et la sécurité des VI, Vignal Group poursuit sa stratégie de croissance par des acquisitions ciblées. Le groupe est récemment entré en négociation exclusive pour reprendre la société SARR. Fondée en 1947, cette dernière propose une solution globale pour l'éclairage, la signalisation et la sécurité des véhicules et dispose d'un site industriel et logistique basé au Mans (72) où sont assemblés et stockés ses produits. SARR est notamment leader français sur le marché du balisage avec un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros (2021) et un effectif de 60 personnes.

De son côté, le groupe Vignal est implanté en Europe, en Asie et en Amérique, et emploie environ 600 collaborateurs. Cette acquisition permettrait au groupe de proposer de nouveaux produits à ses clients, mais également d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 170 millions d'euros.