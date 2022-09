Vincent Mégret prend les rênes de SKF France

Diplômé de l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (ESSCA), Vincent Mégret intègre le groupe SKF en 1987 en tant que responsable de la planification centrale des usines de SKF en France. Deux ans plus tard, il devient responsable des prévisions de ventes, des plans de charge et des programmes de production des usines SKF françaises et italiennes. Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité en France comme à l’étranger, Vincent Mégret était, depuis 2019, directeur de la business unit SKF maintenance, power transmission & tools. Depuis le 15 septembre dernier, il a pris la présidence de SKF France.

« C’est un immense honneur de contribuer au développement de ce groupe devenu leader mondial de son secteur d’activité. Les défis sont nombreux mais je sais pouvoir compter sur la force et l’engagement des équipes pour accompagner l’entreprise vers la réalisation de ses ambitions », déclare Vincent Mégret, nouveau président de SKF France.