Vinci expérimente les navettes autonomes sur l’autoroute

L’A10, lieu de toutes les tentatives d’innovations en matière de mobilité. Après une voie réservée au covoiturage l’an dernier, cette autoroute accueillera prochainement des navettes électriques automatisées et connectées dans le cadre d’un projet, intitulé MOB-AUTO (pour « MOBilité Automatisée sur AUTOroute connectée »). Porté par un consortium incluant le groupe Vinci Autoroutes et récemment honoré du titre de lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) – France 2030, ce dernier envisage de réduire l’autosolisme grâce à une solution de mobilité partagée.

Objectif : transporter 450 passagers par jour

Menée en conditions réelles de circulation, les navettes assureront de relier le pôle multimodal de Longvilliers, la gare autoroutière de Briis-sous-Forges et la gare ferroviaire de Massy-Palaiseau. Circulant à 90 km/h et pourvues de la technologie No-Op (c’est-à-dire sans opérateur à bord), ces véhicules autonomes constitueront un renfort sur un parcours ce 28 km en visant un report modal de l’autosolisme vers les transports collectifs.

Prévue pour durer 3 ans, cette expérimentation devrait générer une économie d’environ 1 500 tonnes de CO2 par an. Pour cause : avec une capacité de 15 places et à raison de 30 trajets par jour, les navettes électriques autonomes testées pourront transporter à peu près 450 passagers au quotidien. Par conséquent, elles devraient absorber les volumes de trafic des heures de pointe et faciliter les trajets domicile-travail dans cette zone tout en s’inscrivant en phase avec les enjeux environnementaux d’aujourd’hui.