Vinci recense encore trop de conducteurs « solos » dans leurs autos !

Si le phénomène de l’autosolisme s’affiche en baisse (-1,7% sur un an), il toujours (trop) important ! Pour cause : comme le confirme une récente étude du groupe Vinci Autoroutes, 8 conducteurs sur 10 roulent sans passagers dans leur voiture pour se rendre au travail. Une tendance particulièrement visible au sein des métropoles et qui accentue les problématiques de congestions des villes entre 7h et 9h du matin.

Des régions qui n’avancent pas à la même vitesse

Alors qu’en France, la mobilité routière s’avère responsable de 95% des émissions de gaz à effet de serre des transports terrestres, toutes les agglomérations observées ne semblent pas avoir saisi l’ampleur de cette préoccupation de la même manière.

Ainsi, à force de politiques publiques et d’incitations à mutualiser ses déplacements, Lyon et son autoroute A7 enregistrent une significative diminution de l’autosolisme (-11,1%), tout comme l’Île-de-France (-8,2%), Tours (-5,3%) ou encore Nantes sur l’A83 (-4,2%). Loin devant la métropole Aix-Marseille-Provence, qui accuse un taux d’autosolisme quotidien de 95,6%.

Le covoiturage ? Oui, mais pas pour aller au boulot

Parmi les solutions avancées pour lutter contre ce que l’on pourrait aussi nommer individualisme au volant, les mobilités partagées et plus particulièrement le covoiturage figurent en pole position. Toutefois, si ce mode de transport gagne progressivement du terrain, il demeure très peu adopté pour les trajets domicile-travail.

Le baromètre Vinci Autoroutes expose en effet que le covoiturage est préféré le vendredi plutôt que les autres jours de la semaine. De même, après 9h, le nombre de voitures transportant plusieurs personnes augmente. En somme, les usagers automobiles privilégient le fait d’arriver à l’heure sur leur lieu d’exercice professionnel plutôt que celui les forçant à faire un détour pour déposer ou prendre en voiture un tiers. Un constat qui se comprend et questionne la nécessité d’organiser des mises en relation entre salariés résidents à proximité au sein même des entreprises afin de faciliter une pratique vertueuse.