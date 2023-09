VinFast apprend à reboucher les bouteilles de champagne

Euphorique lors de son introduction en Bourse à Wall Street, le constructeur vietnamien est rapidement monté sur la troisième marche de podium des valorisations du secteur. Le cours de VinFast s'est ensuite affaissé de plus de 50 % en l’espace de deux séances ! Une volatilité qui rime avec l’évaporation de l'ordre de 100 milliards de dollars de capitalisation.

Le nouveau constructeur vietnamien VinFast a défrayé la chronique en plein mois d’août en connaissant une remarquable introduction en Bourse. A point de devenir le troisième constructeur automobile mondial en termes de valorisation, derrière Tesla, largement premier, et Toyota.

VinFast fait le yo-yo en Bourse

Cependant, plusieurs analystes financiers pointaient que le cours de VinFast était sujet à de nombreuses variations très marquées, à deux chiffres, lors des séances. Certes, ces variations étaient le plus souvent positives, mais elles témoignaient de la volatilité du titre, surtout que VinFast est détenu à plus de 99 % par Pham Nhat Vuong, qui dirige le plus important conglomérat du Vietnam, Vingroup. Le nombre d’actions en circulation est donc très faible. En attendant une éventuelle levée de fonds comme Pham Nhat Vuong l’a laissé entendre.

VinFast reste le cinquième constructeur mondial

S'il joue aux montagnes russes, VinFast reste toujours à la cinquième place des plus importantes valorisations du secteur automobile. En capitalisation, VinFast est toujours devant Stellantis, Volkswagen, Ford ou encore Renault.

VinFast marche-t-il dans les pas de Tesla ?

Pour certains spécialistes, VinFast est comparable à certains « meme stocks » qui ont généré d’étonnantes bulles spéculatives ces derniers mois, avec des effondrements parfois aussi rapides que vertigineux. Pour d’autres, il faut se rappeler du traitement réservé à Tesla en Bourse à ses débuts, quand la marque dirigée par Elon Musk enregistrait des variations considérables sur les places boursières. Or Tesla n’est jamais descendue bien bas et fait valoir la meilleure valorisation du secteur automobile, trois fois plus importante que celle de son dauphin Toyota.

