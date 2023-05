VinFast assure la reprise des véhicules avec BCA Europe

Le constructeur vietnamien veut conquérir l'Europe et offrir une expérience simplifiée à ses clients quant à la reprise de leur ancien véhicule. L’accord entre VinFast et BCA Europe est conclu pour une durée de trois ans.

À l’instar de Lynk & Co, VinFast fait également confiance à BCA Europe, spécialisé dans l’expertise de véhicules d'occasion destiné aux particuliers et aux professionnels, dans le cadre de la reprise des anciens véhicules. Ainsi, à compter du mois de juin 2023, le constructeur vietnamien intégrera le module de reprise de BCA Europe à son site internet pour offrir aux clients la possibilité de vendre à distance leur ancien véhicule. Concrètement, une fois que les clients auront terminé la configuration de leur nouveau véhicule VinFast en ligne, ils accéderont au module de reprise à la fin du processus de commande. Après avoir fourni des informations standard sur leur véhicule, ils recevront une offre de reprise. Le choix d’accepter ou non cette offre leur reviendra.

Une fois que le nouveau véhicule VinFast sera livré au client, BCA Europe fournira toutes les solutions logistiques concernant le transport et le stockage de l’ancien véhicule repris, et préparera sa vente sur sa plateforme de remarketing de voitures d'occasion. « En plus de notre service après-vente exceptionnel, VinFast s'engage à apporter des solutions de reprise sans effort et des évaluations compétitives grâce à la collaboration avec BCA. Ensemble, nous pouvons faire de la transition vers la mobilité électrifiée un choix durable et fiable pour les clients européens », assure Jean Christophe Mercier, directeur général adjoint de l'après-vente et de l'expérience client de VinFast en Europe. L’accord entre VinFast et BCA Europe est conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2026.