VinFast choisit Inter Mutuelles Assistance pour secourir ses naufragés de la route

Le constructeur vietnamien concrétise pas à pas son arrivée sur le territoire européen. Après s’être concentré sur le volet commercial en annonçant, début décembre, l’ouverture de ses deux premiers showrooms à Paris et Cologne (Allemagne), VinFast s’est également attelé aux domaines du financement, de la location et de la recharge, en se rapprochant respectivement de FCA Bank, Lease Plan (mai 2022) et Shell Recharge Solutions (novembre 2022).

VinFast coche donc une nouvelle étape en proposant l’assurance routière aux conducteurs de VF8 et VF9 sur le sol européen uniquement. De fait, l’entreprise vient de nouer, pour une durée de trois ans, un partenariat avec le groupe Inter Mutuelles Assistance (IMA). Les naufragés de la route pourront bénéficier d'une assistance routière continue, à savoir 24h/24, du lundi au dimanche, par téléphone ou via l'application VinFast sur leur smartphone. Le dispositif prévoit un large éventail de services de prise en charge comme notamment le dépannage par téléphone, les réparations sur place, le remorquage, le rapatriement au domicile, le rapatriement des animaux domestiques, la poursuite du voyage, la récupération du véhicule ou encore le véhicule de remplacement.

« Le partenariat avec le groupe IMA témoigne de l'engagement ferme de VinFast à offrir à ses clients européens une expérience sans faille tout au long de leur parcours de propriétaire de véhicule électrique, explique Ho Thanh Huong, CEO de VinFast en Europe. Nous sommes convaincus que le réseau étendu et les services complets d'IMA apporteront aux clients de VinFast l'assurance et la commodité dans leur transition vers la mobilité électrique ».

En tant que l’un des leaders en matière d’assistance aux véhicules électriques avec 40 % du parc français, ce n'est pas étonnant si VinFast a choisi IMA comme partenaire. Le constructeur vietnamien a pour ambition de ne bâtir qu'une gamme de véhicules 100 % électriques.