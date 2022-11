VinFast confie la recharge à domicile de ses clients à Shell Recharge Solutions

De multiples études le prouvent : pour accélérer la transition écologique du parc roulant en Europe, les consommateurs doivent bénéficier d’incitations financières – car un VE coûte encore très cher pour bien des ménages – ainsi que d’une infrastructure de recharge facilitant l’usage de l’électromobilité. Sur ce point, la recharge à domicile apparaît comme la meilleure solution… encore faut-il être éligible et accompagné.

Un nouveau duo gagnant constructeur/opérateur

Afin que ses clients puissent équiper leur logement d’une borne de recharge, VinFast vient (comme Genesis en juin dernier) de conclure une collaboration Shell Recharge Solutions. Les conducteurs de VF8 et VF9 – seuls modèles actuellement proposés aux clients européens sur réservation – pourront ainsi commander leurs fournitures de recharge et leur installation en utilisant l'application du constructeur. Ces bornes permettront notamment la charge programmée et la gestion de la charge à distance. Des fonctionnalités qui devraient s’étoffer à mesure que l'adoption des VE impactera la demande en électricité et le fonctionnement du réseau puisque les deux entreprises s'engagent à explorer ensemble le développement de services énergétiques avancés.

De ce fait, « ce partenariat entre VinFast et Shell Recharge Solutions est une déclaration d'intention claire : deux entreprises engagées à influencer un changement environnemental positif, travaillant en étroite collaboration pour accélérer la révolution du VE en faisant de la technologie à faible émission carbone une réalité accessible », explique Ho Thanh Huong. Le CEO de VinFast Europe estime aussi que cette alliance « contribuera à rassurer les nouveaux clients de VE et à rendre leur parcours d'achat aussi simple que possible. » D’autant que le maillage qu’entend exploiter Shell devrait s’élever à plus de 500 000 points de charge d'ici à 2025 et 2,5 millions en 2030.