VinFast débute la présentation de son SUV VF8 en France

Le constructeur vietnamien, qui a fait du marché hexagonal l'une de ses priorités, propose d'ores et déjà aux automobilistes français de découvrir ses véhicules.

Le constructeur automobile vietnamien VinFast accélère sur le marché français. La marque – propriété du conglomérat Vingroup – qui vient d'annoncer l'ouverture de 20 succursales dans l'Hexagone au cours des prochains mois fait enfin découvrir sa gamme auprès des clients et prospects français.

>> À LIRE AUSSI : Distribution automobile : VinFast arrive en France avec 20 succursales et des services personnalisés

Depuis le 1er juillet et pendant trois semaines, le SUV 100 % électrique VF8 est présenté dans l'enceinte du centre commercial Westfield Parly 2 Le Chesnais-Rocquencourt, situé en Île-de-France. Durant cette opération, ce sont plus particulièrement les "products genius" de l'agence événementielle automobile La Squadra qui sont chargés de faire découvrir ce premier modèle plus en détails.

Une méthode qui rappelle celle jadis choisie par Tesla (dont la boutique du centre Westfield Vélizy 2 est toujours ouverte) ou encore Aiways et qui s'inscrit dans la lignée des pop-up stores ouverts depuis plusieurs années dans différents centres commerciaux par plusieurs constructeurs automobiles.

dsds