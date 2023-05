VinFast déploie sa plateforme européenne de gestion du SAV de ses véhicules électriques avec Fixico

Avec cet accord, VinFast s'appuie désormais sur la plateforme évolutive de gestion de service après-vente des véhicules électriques conçue par Fixico et qui permet l'accès à un réseau de plus de 3 000 ateliers de réparation à l'échelle européenne. Le partenariat prévoit également que le constructeur d'origine vietnamienne applique ses processus de formation et de qualité, permettant à VinFast d'être présent le long du parcours client en leur proposant une offre complète. « En plus d'une excellente qualité et de prix avantageux, VinFast s'efforce de se démarquer par ses services après-vente. Dans la même veine, nous offrons une garantie de 10 ans, l'une des meilleures du secteur, s’ajoute à cela la coopération avec Fixico et sa proposition innovante qui contribuera à offrir une expérience après-vente unique à nos clients en Europe. Ensemble, nous ferons de la mobilité électrique un choix plus fiable et plus attrayant pour tous », commente Jean-Christophe Mercier, vice-président de VinFast Europe chargé de l'après-vente et de l'expérience client. Le service sera tout d'abord disponible en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Pour mémoire, VinFast a pour ambition de conquérir l'Europe en déployant des magasins dans les grandes villes, ainsi qu'un réseau de services couvrant l'assistance routière et les solutions de recharge privées et publiques.