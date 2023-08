VinFast devient le troisième constructeur automobile mondial

Depuis son introduction en Bourse aux Etats-Unis, le constructeur automobile vietnamien VinFast est sous les feux de l’actualité. Et pour cause, si le titre enregistre des variations très marquées, il porte VinFast vers le haut avec une valorisation boursière qui vient d’atteindre 160 milliards de dollars le 27 août 2023.

A lire aussi : Après avoir opté pour le modèle de vente directe de Tesla, VinFast s’intéresse aussi aux concessionnaires automobiles

VinFast a une meilleure valorisation que Stellantis, Volkswagen ou Ford

Un montant qui place VinFast à la troisième place des valorisations les plus élevées dans le secteur automobile. Le groupe vietnamien est devancé par Toyota (plus de 200 milliards de dollars) et par Tesla, intouchable avec 747 milliards de dollars. Mais VinFast est devant Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis, Ford ou General Motors ! Rappelons que VinFast est détenu à plus de 99 % par Pham Nhat Vuong, un milliardaire vietnamien à la tête du conglomérat Vingroup. Le dirigeant rêve de venir concurrencer Tesla et a d’ailleurs décidé de construire une usine de production de voitures aux Etats-Unis, en Caroline du Nord.

Sommes-nous face à une bulle VinFast ?

Pour plusieurs observateurs, on peut parler de bulle VinFast, dans la mesure où le constructeur n’a vendu que quelque 100 000 voitures depuis sa création. « VinFast ne vaut pas ce qu’il représente actuellement en Bourse et c’est clairement un objet de spéculation. Un constat qui ne veut pas dire que le projet VinFast ne réussira pas à terme, car le groupe est solide et dispose de ressources importantes », explique un analyste.

VinFast : un volume de vente de voitures encore confidentiel

Ralenti par des contraintes de production et des difficultés d’homologation sur certains marchés, VinFast table sur 50 000 immatriculations en 2023, contre moins de 7 500 en 2022. Plutôt positionné haut de gamme, à l’image de ses SUV (VF6, VF9, et VF8 aux Etats-Unis), VinFast a surpris en évoquant le lancement d’un véhicule électrique accessible aux alentours de 12 000 euros. Un effet d’annonce qui n’a pas été précisé ces derniers temps.

A lire aussi : VinFast ouvre ses premiers stores à Paris et Cologne