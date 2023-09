VinFast obtient son homologation et arrive en France

Le constructeur automobile vietnamien VinFast, dont l’entrée en Bourse a fortement animé les places financières ces dernières semaines, annonce avoir reçu les autorisations nécessaires à son arrivée sur le marché européen. Dans un premier temps, le SUV VF8 sera proposé en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

VinFast positionne son SUV VF8 face au Model Y de Tesla

Le Thi Thu Thuy, directrice générale de VinFast, confirme que le constructeur table sur 3 000 voitures en 2023, avant une montée en puissance programmée en 2024. Positionné face à la Tesla Model Y, le SUV électrique VF8 revendique une autonomie de plus de 400 km et doit être proposé aux alentours de 50 000 euros. Suivra le SUV VF9, plus grand avec une capacité de sept places, et qui sera proposé avec deux niveaux d’autonomie.

Aux Etats-Unis, VinFast devrait finalement travailler avec des concessionnaires

Aux Etats-Unis, VinFast a connu quelques difficultés pour son arrivée sur le marché, devant notamment se résoudre à organiser un rappel pour des problèmes de logiciels. Pour rectifier le tir, VinFast envisage de s’appuyer sur des concessionnaires pour vendre ses voitures et plusieurs négociations sont ouvertes.

VinFast se donne deux ans pour être rentable

Au deuxième trimestre, VinFast a réalisé un chiffre d’affaires de 327 millions de dollars, en hausse de 131 %, notamment grâce à d’importantes livraisons effectuées à sa filiale de taxis électriques au Vietnam. Le constructeur accuse une perte nette de 526,7 millions de dollars sur le trimestre (- 8,2 % par rapport à la même période de référence en 2022). « Dans les deux prochaines années, nous devrions être en mesure d'être rentables », affirme Le Thi Thu Thuy. Soit avec un an de décalage par rapport aux prévisions initiales de Pham Nhat Vuong, le fondateur de VinFast.

