VinFast ouvre ses premiers stores à Paris et Cologne

VinFast vient d’ouvrir ses deux premiers showrooms définitifs en Europe à Paris et Cologne (Allemagne). En France, un premier pop-up store avait ouvert ses portes à Paris pour présenter les deux premiers modèles du constructeur vietnamien, mais les deux « stores » ouverts en ce début décembre sont les premiers exemples du futur réseau de la marque. Un événement symbolique, qui a été fêté à Cologne par VinFast. Les deux établissements sont implantés dans des quartiers privilégiés des deux cités. A Paris, le point de vente se situe à proximité de l’église de la Madeleine. Ces deux sites sont concentrés sur la vente et l’exposition des modèles de la firme. Ils accueillent ainsi les futurs clients dans une ambiance premium et épurée, inspirées par plusieurs éléments marquants du Vietnam, pays d’origine du constructeur et de ses voitures. Un facteur que VinFast souhaite mettre en avant auprès du public, pour marquer sa différence et éviter d’être considéré, à tort, comme une « marque chinoise ». Un raccourci qui pourrait nuire à l’image d’un constructeur naissant.

Réseau de succursales

L’ouverture symbolique des VinFast stores « Madeleine » et Cologne marque l’arrivée concrète de la marque sur le marché européen. Son concept de distribution repose à la fois sur internet et sur un réseau physique de succursales déployées en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. VinFast souhaite conserver la main sur toute la chaine de valeur du véhicule et rester directement en lien avec ses clients. Le constructeur s’apprête ainsi à ouvrir d’autres stores, animés par ses salariés, dans les trois pays ciblés. En France, les villes de Marseille, Rennes, Montpellier et Metz devraient être les suivantes. En Allemagne, Berlin, Munich, Hambourg, Francfort et Oberhausen figurent sur la liste de la firme. Enfin, aux Pays-Bas, le nombre d’établissements devrait être plus réduit. Les premières villes seront Amsterdam, La Haye et Rotterdam.