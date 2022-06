Distribution automobile : VinFast arrive en France avec 20 succursales et des services personnalisés

Plusieurs nouvelles marques débarquent en France depuis quelques années. Souvent d’origine chinoise, ces constructeurs profitent de l’électrification pour tenter leur chance sur un marché où les cartes sont redistribuées. VinFast diffère quelque peu de ces nouveaux entrants par ses origines. La marque est originaire du Vietnam et appartient au conglomérat Vingroup. Cet ensemble pèse 35 milliards de dollars, générés par des activités aussi diverses que l’immobilier, le tourisme et les technologies de pointe. La marque VinFast a été créée en 2017 au Vietnam, avec un plan de développement national puis international. Après avoir construit une usine à Hai Phong, le constructeur arrive en Europe avec ses deux premiers modèles VF 8 et VF 9.

Allemagne, France et Pays-Bas

VinFast s’implante dans trois premiers pays en Europe dès cette année. La firme a choisi l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Le constructeur a profité de sa présence au salon EVS35 d’Oslo, centré sur la mobilité électrique, pour révéler son plan de développement sur ces trois marchés. La marque veut déployer un réseau de 50 succursales sur ces trois pays, dont 25 en Allemagne, 20 en France et 5 aux Pays-Bas. Sur notre territoire, les premiers emplacements confirmés se situent à Paris, Marseille, Nantes, Rennes, Nice, Montpellier, Aix-en-Provence et Metz. D’autres grandes villes devraient compléter cette liste, lorsque les emplacements auront été trouvés. Ainsi, « nous serons présents à Lyon par exemple mais nous préférons trouver le bon emplacement avant d’annoncer officiellement une ouverture » souligne Jean-Christophe Mercier, CEO de VinFast Europe. Ainsi, le modèle des VinFast Stores dépendra de chaque ville et de chaque emplacement. Il pourra prendre la forme d’un showroom ou d’un établissement plus complet, abritant les activités VN, VO et après-vente. « Nous recherchons des sites bien placés, dans des zones fortement fréquentées, notamment en centre-ville » poursuit Jean-Christophe Mercier. Cependant, « nous assurerons l’après-vente dans toutes les villes où nous aurons un showroom » confirme le dirigeant. « Nous pourrons compléter notre présence avec un atelier en périphérie par exemple » ajoute-t-il. La firme prévoit également le déploiement d’un service d’intervention à domicile. « Nous aurons des véhicules utilitaires équipés pour offrir un service mobile » précise-t-il. Une notion de service qui devrait être très développée au sein des succursales VinFast.

Une expérience client basée sur le service

Les services proposés par VinFast ne concernent pas seulement l’après-vente. La marque souhaite proposer une expérience client personnalisée, ce qui passe notamment par une livraison et une mise en mains du véhicule à domicile. Un service optionnel, qui sera offert à chaque client pour toute commande jusqu’au 30 septembre prochain. Un expert, indépendant ou salarié d’un point de vente, se chargera d’expliquer le fonctionnement de la voiture à son propriétaire. « Cette personnalisation et cette projection chez le client sont importantes pour nous » confirme Jean-Christophe Mercier. Le pack VinFast Smart Driving offert à chaque acheteur jusqu’au 30 septembre comprendra également des systèmes d’aide à la conduite et des services connectés. Ces derniers seront gratuits pendant un an.

Rassurer le client

En tant que nouvel entrant en Europe, VinFast souhaite convaincre par la qualité de ses voitures 100 % électriques. Pour marquer les esprits, le constructeur offre 10 ans de garantie ou 200 000 km, avec une garantie illimitée sur la batterie. En effet, la firme a choisi de louer cette dernière pour toute la durée de vie du véhicule. « C’est une manière de rassurer le client sur un point technique important d’un véhicule électrique » explique Thomas Chrétien, directeur marketing de VinFast pour la France. « Nous voulons évacuer tout souci sur l’état de la batterie » poursuit-il. La marque annonce des tarifs allant de 120 à 150 euros par mois pour la location de la batterie, avec des mensualités inférieures pour les clients qui rouleraient moins de 500 km par mois. Une mensualité qui est insérée dans les formules préparées par FCA Bank, le partenaire financier de la marque en Europe auprès des particuliers. « Le montant de la mensualité restera le même au cours de toute la durée de vie du véhicule » souligne Jean-Christophe Mercier. Un acquéreur sur le marché de l’occasion reprendra donc ce leasing, qu’il pourra modifier en fonction de son propre kilométrage mensuel. « Nous voulons ouvrir l’électrique à des clients qui pensent ne pas avoir les moyens de passer à cette technologie sur des SUV de segments supérieurs » affirme Thomas Chrétien. Des acquéreurs qui peuvent déjà commander un VF 8 ou un VF 9, avant l’arrivée en 2023 d’un VF 7 positionné sur le segment C.