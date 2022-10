VinFast prépare l’ouverture de ses premiers Stores

Les marques chinoises ne sont pas les seules à investir le Mondial de l’Automobile. Le constructeur vietnamien VinFast présente quatre modèles, dont les nouveaux VF 6 et VF 7, destinés aux segments B et C. Un complément capital après les SUV VF 8 et VF 9, positionnés sur de segments supérieurs. Ces deux grands SUV devraient arriver en France dès le début de l’année prochaine, tandis que les premiers Stores de la marque se confirment. VinFast souhaite conserver un lien direct avec ses clients. « Nous voulons nous assurer de la qualité de notre relation avec le client » confirme Jean-Christophe Mercier, Deputy CEO de VinFast Europe. Le constructeur a donc choisi de passer par internet mais aussi d’ouvrir ses propres établissements dans les grandes villes de France. Une stratégie inhabituelle parmi les nouveaux entrants sur le marché de l’automobile. Cependant, il faut garder à l’esprit que cette marque est la branche automobile d’un groupe vietnamien dont l’un des piliers est l’immobilier. VinFast vient ainsi d’ouvrir un siège social par pays européen ciblé. Ainsi, la marque est officiellement représentée en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Au-delà de cette tête de pont, le premier Store se situe à Paris, sur le boulevard Malesherbes. Avant la fin de l’année, un autre établissement devrait ouvrir ses portes à Nice. Au cours du premier trimestre 2023, Marseille, Rennes, Montpellier et Metz compléteront la présence physique de la marque. « Il s’agit de gros investissements, puisque nous installons nos propres Stores et que nous recrutons nos salariés » ajoute le dirigeant.

Service après-vente mobile

Selon les emplacements, les Stores de la marque seront des showrooms ou des établissements complets. A Paris, le Store sera uniquement dédié à la vente mais il sera complété par « plusieurs ateliers », comme le précise Jean-Christophe Mercier. Toujours pour assurer une qualité de service à la hauteur de ses ambitions, VinFast met en place son propre Mobile Service. « Le premier van aménagé est sur la route et nous devrions en avoir 25 d’ici le premier trimestre 2023 » poursuit le dirigeant. Au total, la marque devrait recruter près de 200 techniciens dans les douze prochains mois et ouvrir 50 Stores au sein des trois pays ciblés. Seule la carrosserie pourrait être déléguée à un réseau ou à des partenaires indépendants qui recevraient un agrément de la marque. Cependant, cette question ne serait pas tranchée à l’heure actuelle.