VinFast restructure ses activités en Amérique du Nord et pourrait recourir à des distributeurs

VinFast vient d’entamer une réorganisation de ses activités en Amérique du Nord. Un porte-parole du constructeur vietnamien a annoncé le 6 février le licenciement d’une partie des salariés du groupe sur le continent nord-américain, peu de temps après la fusion de sa filiale canadienne avec sa division aux États-Unis. Cette réduction pourrait concerner 30 % des effectifs en Amérique du Nord selon l’agence Reuters. Au total, 150 personnes ont été recrutées sur place par la firme depuis son installation. Le constructeur a assuré dans le même temps que ces licenciements ne toucheraient pas le Vietnam, pays dans lequel la firme possède son usine et la majorité de ses employés. Cette restructuration intervient alors que VinFast a retardé les livraisons de ses premiers véhicules aux États-Unis.

Vers un changement de modèle de distribution ?

Un premier lot de 999 voitures serait immobilisé dans son port d’arrivée sur la côte ouest des États-Unis pour une mise à jour logicielle. Ces véhicules auraient dû être livrés au mois de décembre dernier. Or, ils devraient rejoindre leurs destinations respectives à partir de la mi-février selon le constructeur. Cette production assurée par l’usine vietnamienne doit laisser place dès 2024 à un assemblage local, dans le cadre de la construction d’un site industriel en Caroline du Nord. Un projet à 4 milliards de dollars, qui attend toujours une autorisation officielle et qui permettrait à VinFast de devenir un constructeur local. Il bénéficierait ainsi du crédit d’impôts de 7 500 dollars réservé aux voitures électriques produites aux États-Unis. Un avantage d’autant plus important que le concurrent américain Tesla vient de baisser ses prix. Dans ce contexte délicat, VinFast aurait l’intention de « rationaliser ses opérations en Amérique du Nord », selon Reuters, et de travailler avec des tiers pour « augmenter la qualité et la rapidité de son service au client ». Doit-on voir dans ces déclarations un changement de mode de distribution sur le sol américain ? Au niveau international, la firme a basé son modèle de commercialisation sur Internet et sur ses propres structures, implantées sous la forme de succursales dans chaque pays ciblé. Pour mémoire, VinFast a récemment inauguré ses deux premiers Stores à Paris et Cologne (Allemagne). Pour un marché aussi vaste que l’Amérique du Nord, la marque pourrait ainsi changer de stratégie et s’adresser à des groupes de distribution indépendants.