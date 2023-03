VinFast reporte son projet d’usine aux États-Unis

Après des débuts flamboyants et des financements abondants, le nouveau constructeur vietnamien VinFast fait face à ses premières difficultés et siffle la fin du « no limit » budgétaire. Il vient notamment d’annoncer le report de son projet de construction d’usine aux États-Unis.

Adossé au plus puissant des conglomérats du Vietnam (Vingroup JSC), le nouveau constructeur automobile VinFast vient d’annoncer qu’il était contraint de reporter son projet de construction d’usine de véhicules électriques aux États-Unis. La direction met en avant un problème administratif et indique que la construction de l’usine située à Chatham County, en Caroline du Nord, qui s’étendra sur plus de 700 hectares pour un investissement de l’ordre de 4 milliards d’euros, devrait débuter en 2025. L’usine de Chatham County doit bénéficier d’une première tranche d’investissement de 1,4 milliard d’euros, visant une capacité annuelle de production de 150 000 véhicules, avec un effectif de 7 000 collaborateurs.

Premiers obstacles et contraintes budgétaires pour VinFast

« Nous avons besoin de plus de temps pour satisfaire à tous prérequis administratifs », déclare le groupe par voie de communiqué. On peut aussi imaginer que le déploiement de l’IRA (Inflation Reduction Act) a une influence sur les dirigeants de VinFast qui veulent y voir plus clair, ce n’est pas un Européen qui irait le leur reprocher.

On peut aussi penser que le constructeur rencontre ses premières difficultés et qu’il pilote ses projets avec plus de contraintes qu’il y a quelques mois encore. En effet, VinFast a dû effectuer son premier rappel au Vietnam, tandis qu’il a pris du retard pour livrer ses premiers véhicules, surtout des VF8 et VF9, aux États-Unis. Les premières livraisons viennent seulement de débuter en Californie. En Europe, le lancement de la marque prend du retard sur les trois marchés cibles de la première phase de déploiement, à savoir la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Ce sont donc principalement les VF6 et VF7 qui se font attendre. VinFast a aussi annoncé des licenciements, ces suppressions d’effectifs confirmant la thèse d’une cure de rigueur au niveau des dépenses. D’ailleurs, le constructeur a déploré une perte nette en 2022, en progression de 55 %.

Le lancement effectif de VinFast en France se préciserait

Le dirigeant Pham Nhat Vuong estime que VinFast doit trouver de nouvelles sources financières extérieures pour soutenir son introduction sur de nouveaux marchés. L’inquiétude n’est pas encore de mise quand on connaît la puissance de Vingroup JSC. D’ailleurs, sur le marché français, les représentants de la marque ont débuté certains travaux concrets, notamment avec les assureurs, ce qui laisse augurer une arrivée prochaine des modèles sur les sites de vente, au-delà des réservations qui sont déjà ouvertes.