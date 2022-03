VinFast s'allie à LeasePlan pour ses offres de financement

Selon le partenariat établit entre les deux entreprises, LeasePlan devient le fournisseur officiel de contrats de location pour VinFast auprès des entreprises et des particuliers sur les marché européens, et notamment en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le loueur néerlandais, en cours d'acquisition par ALD automotive, proposera également des offres de crédit-bail en ligne et une gamme de solutions de financement flexibles qu'on peut imaginer sous forme d'abonnement.

"Cette annonce de protocole d’accord avec LeasePlan est une preuve supplémentaire des progrès rapides que VinFast réalise en vue de son lancement européen, ainsi que de son engagement à offrir des solutions de financement optimales à ses clients, commente Nguyen Thanh Thuy, PDG de la filiale européenne du constructeur. La réputation et la couverture du marché offertes par LeasePlan seront des atouts essentiels pour nous permettre de pénétrer ce marché compétitif."

VinFast doit arriver sur le marché français, et plus globalement européen, avec trois nouveaux modèles 100 % électriques. Nommés VF5, VF6 et VF7, ces trois nouveautés prennent la forme de SUV dont les lignes sont signées Pininfarina ou Torino Design. Ils investiront respectivement les segments A (minicitadines), B (véhicules citadins) et C (véhicules compacts). À titre d'exemple, ces modèles seront donc, en termes de gabarit, des concurrents des Dacia Spring, Peugeot e-2008 ou du futur Renault Austral. Développant la gamme VinFast par le bas, les VF5, VF6 et VF7 – dont la date de commercialisation n'a pas été précisée – viennent s'ajouter au catalogue déjà constitué des VF e35 et VF e36, renommés pour l'occasion VF8 et VF9. Présents sur les segments D et E, ces SUV au gabarit plus imposant se positionnent respectivement en alternative aux Mercedes-Benz EQC et Audi e-tron.