VinFast s’associe à FCA Bank pour ses offres de financements en Europe

VinFast vient d’annoncer la signature d’un accord avec FCA Bank pour déployer une offre de services financiers destinés aux particuliers. Le constructeur a également un partenariat avec Lease Plan pour déployer des offres de location tournées vers les professionnels. Comme le souligne le constructeur vietnamien, « Leaseplan est un partenaire de référence mais non exclusif. Le focus est sur la location opérationnelle, la gestion de flotte et le remarketing destinés aux entreprises, avec des offres de crédit-bail en ligne et une gamme de solutions de financement flexibles développées pour nos clients professionnels sur les marchés allemand, français et hollandais. L’accord avec FCA Bank est lui exclusif et se concentre sur des offres à particulier ». Ce nouveau partenaire travaille aussi avec VinFast en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Dans ce cadre, les modèles VF 8 et VF 9 sont proposés respectivement à partir de 599 et 899 euros par mois. Ces mensualités comprennent les loyers du véhicule et de sa batterie mais ne sont valables que jusqu’au 30 mai. D’autres offres seront proposées après cette date car le constructeur lance un programme baptisé VinFirst pour ses premiers clients.

Outils et applications à venir

Les premiers clients particuliers des VF 8 et VF 9 bénéficient donc d’une offre spécifique jusqu’à la fin du mois de mai. Leur mensualité s’élèvera à 599 euros ou 899 euros selon le modèle choisi mais ils profiteront d’un e-voucher offert par VinFast. Ce « bon d’achat » électronique leur permettra de déduire 2 500 euros du premier loyer majoré pour le VF 8 et 4 200 euros pour le VF 9. Le VF 8 bénéficiant d’un bonus écologique de 1 000 euros, le client ne devra débourser que 1 150 euros au lieu des 4 650 euros prévus. Pour le VF 9, le montant réellement payé par l’acquéreur s’élèvera à 2 150 euros, pour un montant de départ de 6 350 euros. De nouvelles offres seront donc lancées après le 30 mai, pour prolonger ces formules locatives devenues incontournables sur le marché. Cependant, le partenariat avec FCA Bank concerne tous les services financiers et leur digitalisation. Pour mémoire, Crédit Agricole Consumer Finance est en passe de racheter FCA Bank dans le cadre d’un accord plus large avec Stellantis. Ce futur propriétaire soutient pleinement l’accord signé avec VinFast. Ce dernier comprend divers outils et applications, à l’image de simulateurs de financements, qui verront le jour prochainement. Dans un second temps, les deux partenaires devraient proposer des produits d’assurance aux acquéreurs.