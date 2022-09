VinFast sécurise ses approvisionnements en composants auprès de Renesas

VinFast et Renesas viennent de signer un partenariat qui élargit les relations des deux entreprises. La firme spécialisée dans les composants électroniques fournira un panel plus large de produits à VinFast, dont des SoC (System-on-Chips), des microcontrôleurs, des semi-conducteurs analogiques et de puissance. Au-delà de ce rôle renforcé de fournisseur, Renesas devient un partenaire technologique du constructeur vietnamien. Déjà alliés pour la conception des systèmes d’infodivertissement des modèles VF 8 et VF 9, les deux firmes vont travailler ensemble sur de nouvelles applications et services de mobilité.

Préparer le véhicule numérique

Ce rapprochement fait des deux entreprises de véritables partenaires technologiques. Les deux firmes partageront leurs feuilles de route en matière de développement des produits. VinFast et Renesas suivront l’avancement de leurs projets respectifs mais aussi les tendances du marché, afin de développer les meilleurs systèmes et services. « Ce nouveau partenariat avec Renesas donnera à VinFast l’accès à la fois à une technologie avancée de semi-conducteurs embarqués et à une expertise système de haut niveau, dans le but d’accélérer le développement de véhicules électriques sûrs et sophistiqués pour les marchés mondiaux », souligne Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et CEO de VinFast. De quoi assurer au constructeur une transition vers le véhicule électrique et numérique.